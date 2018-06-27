"Может она больна?": Наталья Могилевская шокировала фанатов худощавым видом

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская выложила в Сеть фото, которое жестко раскритиковали подписчики.

Снимок 42-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. На фото она запечатлена в платье в бельевом стиле. Поверх она одела яркий халат.

"Бежевое платье решила не брать! А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?", - подписала фото звезда.

Однако фанаты обратили внимание на уставший вид Могилевской, и отметили, что из-за того, что она похудела, ее лицо выглядит дрябло и не красиво.

"Хватит худеть, кожа на лице хуже", "Ну и рожа", "Не нравится, очень худая и на себя не похожа", "На пластику пора уже", "Может она больна?", "Вес набрать надо, старит... Увы", "Боже, еле узнала ее... больная худоба", - критиковали юзеры.

Ранее Могилевская похвасталась снимком с коллегами-звездами.