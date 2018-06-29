Даша Астафьева показала изнурительную тренировку в спортзале

Известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева показала, как она добивается своей идеальной формы.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram два ролика со спортзала, на которых выполняет упражнения под руководством тренера на разные группы мышц.

"Беседа с @krasyuk_fit - Юра. У меня концерт. Давай не будем!- давай, осталось всего три подхода по миллион раз...", - подписала видео артистка.

Поклонники отметили, что Астафьева их вдохновляет заниматься спортом, кто-то из подписчиков даже впервые пошел в спортзал благодаря певице.

"Даша, какая вы молодец!", "Молодец, что не ленишься заниматься", "Дашааааа, какая ты молодец! Ты мотиватор! Благодаря твоему примеру у меня сегодня была первая тренировка в зале", "Вдохновляешь", - восхищались подписчики.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)27 Июн 2018 в 9:42 PDT

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)27 Июн 2018 в 9:49 PDT

Ранее Даша Астафьева ошеломила фанатов жаркими поцелуями с двумя девушками.