"О, папа ребенка Лободы": Потап удивил фанатов фото с солистом группы Rammstein

Продюсер, рэпер, тренер проекта "Голос страны" Потап поделился с подписчиками фото, на котором он запечатлен с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Артист на своей странице в Instagram поделился снимком, на котором Линдеманн сидя в ресторане подписывает ему книгу. Сам Потап удивил фанатов зеленой бородой.

"Мой друг! Еще увидимся! Спасибо тебе. Желаю тебе удачи", - подписал снимок украинский артист.

Фанаты узнали Линдеманна, и прозвали его отцом ребенка Лободы.

"О, папа ребенка Лободы", "Поздравил с пополнением? Запах духов Лободы не учуял от пиджака?", "Фото просто огонь", "ПТП ток не забеременей плз", - писали юзеры.

Напомним, что в СМИ активно обсуждается слух о том, что отцом будущего ребенка Лободы является 55-летний солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее Потап поделился архивным фото с юным Позитивом.