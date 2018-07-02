Постройневшая Наталья Могилевская похвасталась фигурой в купальнике

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась мини-роликом с отдыха в Одессе, чем и восхитила фанатов.

Короткий ролик-Boomerang 42-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она запечатлена на пляже в розовом слитном купальнике и круглых солнцезащитных очках.

Подписчики восхитились формами певицы, и похвалили ее за выбор купальника.

"Купальник и Натали супер!", "Наташа, Вы прекрасны!", "Ох и Наташа! Красива и сексуальна!", "Наташенька, Вы богиня!", - расхваливали подписчики.

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 1 Июл 2018 в 7:22 PDT

Ранее Наталья Могилевская позировала с Викингом.