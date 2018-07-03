"Пошло и неприлично". Ани Лорак покрасовалась в блестящем прозрачном комбинезоне

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию в боди, поверх которого надет блестящий прозрачный комбинезон.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за девять часов он собрал более 62 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Пошло и неприлично", — считает vera19571981.

"Очень смелый выход!)", — отметил nikitina.varambler.ru. "Шикарная попка", — написал alexander291062.

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".