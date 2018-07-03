"Все решалось за меня": Даша Астафьева объяснила, почему ушла с группы Nikita

Известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева рассказала, почему ушла с группы "Nikita", и перестала сотрудничать с продюсером Юрием Никитиным.

В интервью "КП в Украине" артистка, которая 10 лет работала в группе, призналась, что все решения принимались за нее, а ей хотелось самостоятельности.

"Мой контракт досрочно закончился в сентябре 2017 года. Я считаю, что в дальнейшем сама принесу себе большую пользу в своей творческой деятельности. Безусловно, я благодарна всем сотрудникам Mamamusic (продюсерский центр Юрия Никитина. - Ред.). Да, с некоторыми у меня были конфликты, и, скорее всего, они запомнят меня скандалисткой и дурой. Но мне все равно - 10 лет я проработала искренне и с отдачей. Но тот формат сотрудничества, который предлагает Mamamusic, мне уже не подходит. Потому что все решалось за меня. А мне нравится самой принимать решения, бороться с препятствиями и постигать новые вершины", - отметила артистка.

Она добавила, что сейчас учится заново работать вместе с командой, открывать в себе новые стороны, советоваться и доверять.

К слову, права на песни группы остались у Никитина, но Астафьева имеет право их исполнять на своих концертах.

"Некоторые из них я пою на своих выступлениях. Хотя сейчас я очень активно записываю свой сольный альбом. Мама уже всем рассказывает, как она влюблена в мою песню "Аста ла Виста", которую мы презентовали в конце мая. Ее написал для меня мой близкий друг Миша Крупин. Кстати, эту песню полюбила не только моя мама - трек за несколько дней занял первое место в топ-чартах iTunes. И до конца лета мы хотим снять клип на "Аста ла Висту" в моем родном городе (Покров, бывший Орджоникидзе. - Ред.)", - поделилась Астафьева.

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