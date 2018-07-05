"Глаз не отвести!": украинская телеведущая поразила фигурой в купальнике

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками серией фото в купальнике.

На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых запечатлена в слитном купальнике собственного дизайна. Сквозь ткань видны аппетитные формы ведущей, ее рельефный пресс и сексуальную грудь.

"Когда невозможно выбрать одно фото... Доброе замечательное утро! Шлю Вам лучики тепла и Любви!", - пожелала Крук.

Поклонники восхитились фигурой Крук, назвав ее фигуру идеальной.

"Фигура шикарная…вы как всегда красивая и мотиватор для девочек", "Это просто идеал женского тела", "Оооооооочень красивая - глаз не отвести", "Купальник купальником, а фигура - блеск!", - расхваливали поклонники.

Ранее Валерия Крук поделилась пикантным фото в нижнем белье.