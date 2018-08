Умер создатель Человека-Паука и Доктора Стрэнджа

В Нью-Йорке нашли мертвым мультипликатора украинского происхождения Стива Дитко, который был создателем образов Человека-Паука и Доктора Стрэнджа комиксов Marvel.

Тело Дитко нашли в его собственной квартире 29 июня спустя два дня после смерти, сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию полиции Нью-Йорка.

Дитко умер от сердечного приступа.

Мультипликатор создал легендарного героя Человека-Паука в 1961 году с бывшим главным редактором Marvel Comics Стэном Ли. Дитко полностью придумал образ персонажа — красно-синий костюм и способность "стрелять" паутиной.

В 1963 году Дитко создал персонажа Доктора Стрэнджа, который также стал одним из главных персонажей вселенной Marvel.

Спустя три года в 1966 году Дитко ушел из Marvel Comics из-за скандала с Ли – последний не оценил его большой вклад в создание главных героев комиксов. Дитко ушел работать в DC и других изданиях.

Today, the Marvel family mourns the loss of Steve Ditko. Steve transformed the industry and the Marvel Universe, and his legacy will never be forgotten. Our thoughts are with his family, loved ones, and fans during this sad time. https://t.co/uKKR9oClqg pic.twitter.com/1ovYnE8Y2V