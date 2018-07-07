"Ты хотела мирового успеха?": солист Rammstein отреагировал на новость об отцовстве ребенка Лободы

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала, как солист Rammstein Тилль Линдеманн отреагировал на слухи о том, что он - отец ее ребенка.

В интервью изданию Karabas.live Крапивина отметила, что старается не вмешиваться в личную жизнь артистки, но она точно знает, что Лобода в отношениях.

"Я уважаю личное пространство Светланы и не задаю ей лишних вопросов. Знаю, что у Светы есть отношения, но не могу ничего комментировать, потому что это ее территория. Я туда никогда не захожу. Во-первых, мне так спокойнее. Во-вторых, история с Тилем слишком прекрасна сама по себе", - поделилась продюсер.

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Она добавила, что Линдеманн забавным образом поздравил Лободу с международной популярностью.

"Когда история попала в СМИ, Тилль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: "У нас с тобой мировой успех". Рано или поздно Светлана сама захочет рассказать свою историю, а на сегодня она принадлежит только ей, и не имеет ко мне никакого отношения", - рассказала Крапивина.

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Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. В СМИ активно обсуждается слух о том, что именно Тильль является отцом будущего ребенка Лободы – мол, даже срок совпадает.

Ранее продюсер Лободы обьяснила, почему артистка не выступает в Украине.