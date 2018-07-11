"Колготки порвались". Экс-Nikita покрасовалась в образе Минни Маус, фото

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена лежащей на спине в колготках в сеточку и в ушках Минни Маус.

Снимок был сделан в Киеве, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Ой, колготки порвались", — отметил ivanoffr. "Горячая мышка)", — написал pyrroxan. "Судя по колготанам, выхи удались", — пошутил sev.11.

Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.