"Бицушки такие". Наталья Могилевская в бассейне похвасталась ножками, фото

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская показала фото, на котором запечатлена в бассейне.

Снимок был сделан в Киеве, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

На фото Могилевская позировала с большим розовым кругом в виде фламинго, в центре внимания оказались ее ножки.

Снимок собрал десятки тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Бицушки такие", — отметила victoryreva. "Натали! Красотка!", — написала natysik315. "Круто", — считает nadiiatuz.

Ранее Наталья Могилевская поделилась в соцсети забавными снимками — на двух она запечатлена "вверх ногами", а на одной — "лежащей на потолке". Посмотреть фото можно здесь.