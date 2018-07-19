"Какие ножки": Наталья Могилевская продемонстрировала подтянутую фигуру

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась снимком с летнего отдыха у моря в Одессе.

42-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует на пирсе на фоне моря в купальнике и длинной черной накидке.

Поклонники восхитились постройневшей фигурой артистки, и закидали ее комплиментами.

"Очень красивое фото!! Какие ножки", "Красотуличка! Отличного отдыха и настроения!", "Вы потрясны", - восхищались поклонники.

Ранее Наталья Могилевская в бассейне похвасталась ножками.