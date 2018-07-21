"Ах ты ж богохулец": Сергей Лазарев предстал в образе стильного Папы Римского

Российский исполнитель Сергей Лазарев удивил своих поклонников фото в образе Папы Римского.

На своей странице в Instagram певец опубликовал фото, на котором он позирует в красном наряде с черными солнцезащитными очками, и микрофоном в руке.

Поклонники по-разному отреагировали на такое фото, кто-то назвал артиста богохульцем, а кто-то наоборот восхитился образом.

"Еще один король попсы, ну писец", "Ах ты ж богохулец", "Крутяшный прикид. Эпатажно и стильно. Сочный алый", "Папа Римский отдыхает просто!", "Спорный наряд... Понятно, что сцена все разрешает, и это один из многочисленных образов, но вызывает негативные эмоции... Не понятно, что хотели донести до зрителя", - писали юзеры.

Ранее Сергей Лазарев "взорвал" Сеть фото со своим сыном.