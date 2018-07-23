Первенец принца Уильяма и Кейт отметил свой первый юбилей: Сеть растрогало его праздничное фото

Первый ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джордж отметил своей первый юбилей – 22 июля мальчику исполнилось 5 лет.

Праздничный снимок, автором которого стал фотограф Мэтт Портеус, появилось в Twitter в аккаунте Кенсингтонского дворца.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой фотографией принца Джорджа, чтобы отпраздновать пятый день рождения Его Королевского Высочества", - говорится в посте.

Напомним, первенец принца Уильяма и Кейт принц Джордж родился 22 июля 2013 года, он стал третьим по счету правнук королевы Елизаветы II.

Ранее появились первые официальные фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.