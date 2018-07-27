"Что за уродский образ?": фанаты разнесли наряд Насти Каменских на фестивале "Жара"

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, разочаровала фанатов своим внешним видом на открытии фестиваля "Жара" в Баку.

На странице Peopletalk.ru в Instagram появилось фото, на котором артистка позирует на красной дорожке в красных атласных штанах в спортивном стиле, серебристом топе, под который она не надела нижнего белья, и черных босоножках на каблуке. Вместо привычных кудряшек Каменских надела парик.

Подписчики страницы прозвали стиль Каменских "колхозным", также досталось и стилисту певицы.

"Колхозный такой стилечек", "Неудачный вид", "Она вроде похудела, а здесь квадратная такая... Неудачный ракурс что ли", "Блин, что за уродский образ? Ужас!", "Ну кто их одевает? Низ и верх живут разными жизнями, безвкусица жуткая. Красивая женщина, и вот так нарядиться...", - раскритиковали подписчики.

Ранее Настя Каменских поразила подписчиков новым стилем.