"Огненная красота!": Вера Брежнева восхитила поклонников элегантным нарядом в стиле 80-х

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась с фанатами снимком своего образа с фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала", который ежегодно проходит в Латвии.

На фото, которое исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в длинном красном платье с высоким разрезом сбоку и накидкой на голову.

Поклонники певицы по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили образ, и отметили, что Брежневой пойдет даже обычный мешок, другие же назвали певицу "Красной Шапочкой".

"Огненная красота!", "На вас хоть мешок одень, будет шикарно!", "На вас оно смотрится божественно", "Красная шапочка!", - отмечали подписчики.

Ранее Вера Брежнева покорила поклонников простым нарядом.