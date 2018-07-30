Летний драйв и девушки-байкеры: группа Kozak System выпустила lyric-видео на новую песню

Украинская группа Kozak System презентовала lyric-видео на композицию "Така, як літо".

Ролик появился на YouTube-канале музыкантов. Музыку написали Kozak System, а с текстом помог фронтмен группы "Мэри" Виктор Винник.

Режиссером видео стал Виталий Климов, по его словам, съемочный процесс был быстрым и веселым, как и сама песня - съемки заняли одно утро на Киевском море.

Читайте также: Фронтмен группы Kozak System призвал лишать жителей Донбасса украинского гражданства

Как рассказал Климов, байки в клипе символизируют свободу и быстротечность земного существования, а девушки, которые едут вместе с фронтменом группы Иваном Леньо - образы из прошлого, которые остаются с человеком на всю жизнь, но под конец видео они исчезают.

"Жизнь - это движение. И чего греха таить - в жизни и сердце мужчины может быть одна единственная, но образов в воображении - множество. Так мы созданы. Женщинам недаром свойственно менять образы даже для одного единственного Возлюбленного. Поэтому наряду с Иваном несколько девушек - образов, которые сопровождают его мысли, мечты, чувства. Наконец, так и неизвестно, были ли те девушки на самом деле или они были только в воображении Ивана. А друзья были, есть и будут всегда рядом, что мы и видим в финале", - рассказал Климов.

По словам фронтмена группы Леньо, он остался в восторге от работы с настоящими байкершами.

"Когда Виталий Климов сообщил, что сниматься будет целых пять самых красивых байкерши Украины, то я едва сдерживал переживания, чтобы пережить момент съемок достойно, не женившись еще раз! Скажу откровенно - меня поразили девушки своей харизмой, смелостью, собранностью и еще многими качествами, от чего я сделал вывод, что мне лично было бы интереснее тусить с девушками-байкерами, нежели с ребятами. Какие они трушные и не чопорные, в отличие от некоторых "козаков", - отметил Леньо.

Ранее Сеть "разорвало" видео, посвященное украинским военным.