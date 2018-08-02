"Фигура, как у мамы". Дочь Брежневой показала образ в миниатюрном бикини: фото

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками своего микроблога новой фотографией: девушка позирует в белом купальнике на яхте.

Соня с подругами отдыхает в Сен-Тропе. Снимок она опубликовала в Instagram.

На фото дочь певицы позирует в белом бикини, который эффектно смотрится на загорелом теле. Несмотря на возраст, Соня визуально напоминает маму и прической, и очертаниями стройной фигуры.

"Восхитительная и изящная", "Красавица! Как мама!", "Красоточка, фигура, как у мамы", "Белый купальник на загорелом красивом теле -это круто", - написали комментаторы.

Напомним, Брежнева поразила своим пикантным образом на закрытии музыкального фестиваля "Жара" в Баку, где появилась в платье с вырезом, обнажающим грудь.