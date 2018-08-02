"Мои губы не целованные уже как второй месяц": Седокова призналась, что сходит с ума без отношений

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова пожаловалась подписчикам на одиночество.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором запечатлены обнимаясь американский певец Джастин Бибер и его невеста Хейли Болдуин. Под этим фото Седокова написала длинный пост о том, что она чувствует себя одинокой, и уже с ума сходит без парня.

"Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе", - пожаловалась артистка.

Певица добавила, что уже два месяца она ни с кем не целовалась.

"Если еще и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два? Мама. Спасите, помогите", - попросила Седокова.

Исполнительница даже предположила, что ее таким образом учат верности и воздержанию.

"И что получается, может это меня так верности учат? Воздержанию? Преобразовываю свою энергию в что-то лучшее? Но что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда. И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы, не целованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разлучилась? В общем, если верить в теорию визуализации желаний ю, Инстаграм, можно мне, пожалуйста, парня? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз", - пообещала певица.

Ранее Анна Седокова поделилась постельными фото в откровенных позах.