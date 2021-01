"Как студентка": дочь Боярского разделась и показала потрясающие формы

Елизавета Боярская / Instagram

35-летняя актриса Елизавета Боярская показала редкое откровенное фото, на котором засветилась в одном бикини.

Дочь Боярского и Лариссы Луппиан опубликовала в своем Instagram фото с отдыха, на котором засветила соблазнительные линии тела, плоский животик и сексуальную грудь, которую слегка прикрыло миниатюрное бикини синего цвета.

"Так, в воскресенье Карамазовы, в воскресенье Карамазовы, Карамазовы в воскресенье. Are you seriously?", - пишет Елизавета под снимком

Елизавета Боярская / Instagram

"Какая вы красивая, светлая !!!",

"Вы прекрасны без макияжа",

"Чертовски красивая актриса",

"Не пойму, при чем здесь лифчик?",

"Волшебная",

"Юна, аки 18 летняя студентка!)))",

"Самая красивая в мире актриса",

"Такая стройняшка)))",

"Принцесса",

"Обалденная", - пишут ей в комментариях.

