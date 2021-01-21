"Как студентка": дочь Боярского разделась и показала потрясающие формы

Российская актриса Елизавета Боярская игриво побаловала поклонников горячим фото с отдыха.
35-летняя актриса Елизавета Боярская показала редкое откровенное фото, на котором засветилась в одном бикини.
Дочь Боярского и Лариссы Луппиан опубликовала в своем Instagram фото с отдыха, на котором засветила соблазнительные линии тела, плоский животик и сексуальную грудь, которую слегка прикрыло миниатюрное бикини синего цвета.
"Так, в воскресенье Карамазовы, в воскресенье Карамазовы, Карамазовы в воскресенье. Are you seriously?", - пишет Елизавета под снимком
- "Какая вы красивая, светлая !!!",
- "Вы прекрасны без макияжа",
- "Чертовски красивая актриса",
- "Не пойму, при чем здесь лифчик?",
- "Волшебная",
- "Юна, аки 18 летняя студентка!)))",
- "Самая красивая в мире актриса",
- "Такая стройняшка)))",
- "Принцесса",
- "Обалденная", - пишут ей в комментариях.
Ранее украинская теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото.
Автор: Александр Галаджий