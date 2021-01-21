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"Как студентка": дочь Боярского разделась и показала потрясающие формы

21 января 2021, 00:55

Российская актриса Елизавета Боярская игриво побаловала поклонников горячим фото с отдыха.

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская / Instagram

35-летняя актриса Елизавета Боярская показала редкое откровенное фото, на котором засветилась в одном бикини.

Дочь Боярского и Лариссы Луппиан опубликовала в своем Instagram фото с отдыха, на котором засветила соблазнительные линии тела, плоский животик и сексуальную грудь, которую слегка прикрыло миниатюрное бикини синего цвета.

"Так, в воскресенье Карамазовы, в воскресенье Карамазовы, Карамазовы в воскресенье. Are you seriously?", - пишет Елизавета под снимком

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская / Instagram
  • "Какая вы красивая, светлая !!!",
  • "Вы прекрасны без макияжа",
  • "Чертовски красивая актриса",
  • "Не пойму, при чем здесь лифчик?",
  • "Волшебная",
  • "Юна, аки 18 летняя студентка!)))",
  • "Самая красивая в мире актриса",
  • "Такая стройняшка)))",
  • "Принцесса",
  • "Обалденная", - пишут ей в комментариях.

Ранее украинская теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото.

Елизавета Боярская новости шоу бизнеса
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