Кристина Асмус заговорила о своем сексе

Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус лечит дома коронавирус и пропускает работу. На фоне этого Асмус неожиданно разоткровенничалась, и сравнила работу в театре с сексом.

Кристина Асмус в Instagram призналась, что не смогла бы выбрать между театром и сексом.

"Вчера мне задали вопрос - год без секса или год без театра? И я не смогла на него ответить. Слишком уж труден выбор", - сказала она.

Кроме того, она показала фото с нового вызывающего спектакля с откровенными сценами, в котором она успела сыграть только три раза перед болезнью.

"Фото со спектакля "Дачники", премьера которого состоялась 3 недели назад. Мы сыграли всего три спектакля и меня настиг ковид. Я очень надеюсь, что мы сможем уже в конце месяца вернуться в привычный режим работы", - отметила Асмус.