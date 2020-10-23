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Кристина Асмус заговорила о своем сексе

23 октября 2020, 12:12

Российская актриса кино и театра Кристина Асмус скучает на самоизоляции и болеет коронавирусом, но не забывает про поклонников и шок-контент.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус лечит дома коронавирус и пропускает работу. На фоне этого Асмус неожиданно разоткровенничалась, и сравнила работу в театре с сексом.

Кристина Асмус в Instagram призналась, что не смогла бы выбрать между театром и сексом.

"Вчера мне задали вопрос - год без секса или год без театра? И я не смогла на него ответить. Слишком уж труден выбор", - сказала она.

Кроме того, она показала фото с нового вызывающего спектакля с откровенными сценами, в котором она успела сыграть только три раза перед болезнью.

"Фото со спектакля "Дачники", премьера которого состоялась 3 недели назад. Мы сыграли всего три спектакля и меня настиг ковид. Я очень надеюсь, что мы сможем уже в конце месяца вернуться в привычный режим работы", - отметила Асмус.

  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
  • Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina
секс Кристина Асмус новости шоу бизнеса
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