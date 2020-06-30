Маскарад - 1+1 снимает новый проект, который уже скоро выйдет онлайн

Mysteries in the spotlight Маскарад 2020 - дата выхода / 1+1

Телеканал 1+1 работает над новым звездным развлекательным шоу с рабочим названием Маскарад, которое является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight.

Новый проект Макскарад выйдет на 1+1 осенью 2020.

Над адаптацией шоу работает команда Big Entertainment Shows 1+1 Продакшн под руководством Владимира Завадюка, который также отвечает за Танці з зірками и Голос Країни.

"Мы убеждены, что сильная экспертиза телеканала 1+1 и 1+1 Продакшн в производстве крупных развлекательных проектов позволит создать новое яркое и зрелищное шоу, которое придется по вкусу нашим зрителям. Mysteries in the spotlight - достаточно интересный формат, Читайте такжеГолос країни 11 сезон - онлайн кастинг и правила проектав котором звездные соревнования сочетаются с яркими и порой неожиданными фантастическими элементами. Поэтому, традиционно, мы готовы удивлять зрителей сильным звездным составом участников и инновационными технологическими решениями, - комментирует руководитель Телевизионного бизнеса, генеральный продюсер 1+1 Максим Кривицкий.

Mysteries in the spotlight Маскарад 2020 на 1+1 правила

На шоу участвуют 2 команды звезд, которые будут соревноваться друг с другом, чтобы угадать, кто из известных личностей скрывается под маскарадным костюмом. Им нужно не только отгадать личность под костюмом, но и выграть у соперника на конкурсах, завоевывая право первыми назвать имя участника в фантастическом костюме и одержать победу в шоу.

В каждом эпизоде на сцену будут выходить 5 исполнителей в маскарадных костюмах, которые устроят настоящий перформанс, демонстрируя свои таланты. Их главная задача - замаскироваться настолько искусно, чтобы их не узнали звездные команды и зрители.

В каждом эпизоде самый загадочный участник отправляется сразу в суперфинал, а участник, который хуже замаскировался, выбывает из проекта. Зрители вместе со звездными командами смогут угадать известную личность, которая скрывается за фантастическим образом. Победителем шоу станет одна из звездных команд.

Mysteries in the spotlight Маскарад 2020 - правила / 1+1

Румынский формат Mysteries in the spotlight был презентован в 2012 году и уже прошел адаптацию во многих европейских странах. Телеканал 1+1 приобрел формат у владельца, компании Antena TV Group.

"Мы давно искали формат, который бы дополнил нашу линейку больших развлекательных шоу, рассматривали разные варианты, и остановились именно на румынской оригинальной истории Mysteries in the spotlight. Здесь есть атмосфера праздника, карнавала и вау-эффект. А самое главное - особенностью этого формата является звездное соревнование, что, по нашему мнению, является ключевым элементом успеха (мы проверили эту формулу на Голосі країни и Танцях з зірками). Формат позволяет звездам быть максимально включенными и реализовать свои амбиции побеждать. Мы подобрали две чрезвычайно интересные команды, в которых друг против друга играют звезды с очень интересными историями взаимоотношений. Им есть что сказать друг другу, и за что утереть нос", - говорит главный продюсер развлекательных программ 1+1 Ольга Слисаренко.

Новое развлекательное шоу зрители телеканала 1+1 смогут увидеть уже этой осенью.

Напомним, что осенью на 1+1 выйдет также 7 сезон Танці з зірками 2020 - организаторы показали список звезд, среди которых потенциальные участники нового сезона.