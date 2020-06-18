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Маск устраивал секс втроем с Херд и Делевинь в доме Джонни Деппа - СМИ

Бдительный сосед голливудской звезды заметил Илона Маска в компании актрисы и супермодели.

18 июня 2020, 14:45
Маск
Маск устраивал секс втроем с Херд и Делевинь в доме Джонни Деппа / Reuters

У известного американского коммерсанта-инноватора Илона Маска был секс втроем ‒ с актрисой Эмбер Херд (когда она была женой Джонни Деппа) и супермоделью/актрисой Карой Делевинь.

Об этом сообщили журналисты британского таблоида Daily Mail со ссылкой на мужчину, живущего по соседству с Деппом.

Рассказ мужчины косвенно подтверждается и записями с камер видеонаблюдения в доме актера. Ситуация произошла в конце 2016 -го, когда Херд еще была замужем за Джонни Деппом, но конкретную дату сосед не смог вспомнить.

Такие данные стали известны во время расследования дела против Херд о клевете — мужчина давал показания о том, что знал и видел. Факт, что она, Делевинь и Маск были в доме Деппа, подтвердил и главный консьерж. Он лично видел, как троица не могла подняться на лифте в дом и шли пешком по лестнице.

Напомним, актер Джонни Депп обвиняет свою экс-супругу Эмбер Херд в клевете и требует с нее уплаты 50 миллионов долларов морального ущерба. По всей вероятности, правохранители теперь привлекут для дачи показаний и супермодель Кара Делевинь вместе с Илоном Маском.

Илон Маск групповой секс Джонни Депп Эмбер Херд Кара Делевинь
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