Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября

Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске / 1+1

Новый 11 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 8 ноября порадует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и раскрыть свои таланты в семейном выпуске. Создатели шоу в новом сезоне пошли вразнос и на каждый новый выпуск для участников предлагают все новые и новые сюрпризы.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 стала знаменитая актриса и победительница Танці з зірками 2019 Ксения Мишина. А вот встречать гостей на балконе будет актер Квартал 95 Юрий Ткач.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Темой нового выпуска будет раскрытие семейных тайн участников, о которых ранее никто не знал. Участники шоу будут танцевать со своими родными

Санта Димопулос исполнит контемпорари вместе с сыновьями - своим и мужа.

Сергей Танчинец с женой и дочерью станцуют фьюжн.

Юлия Санина вместе с папой поражать контемпа.

Сергей Мельник продемонстрирует страстную румбу вместе с олимпийской призером Анной Ризатдиновой.

Надежда Мейхер впервые покажет дочерей Анну и Машу и продемонстрируют фолк-модерн.

Также в это воскресенье зрителей ждет особое выступление. На паркет выйдет бывший участник шоу Игорь Кузьменко и Карина, девушка, которая потеряла ногу, но любовь к "Танцям з зірками" помогла ей не упасть духом, а начать танцевать на протезе. Вместе они исполнят ча-ча-ча, чтобы показать всем, что никогда не нужно терять надежду, а только двигаться вперед к своей мечте.

Танці з зірками 2020 смотреть 11 выпуск 08-11-2020

Начало прямого эфира в 21:00 8 ноября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.