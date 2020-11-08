УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября

8 ноября 2020, 20:55

Одиннадцатый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел 8 ноября на 1+1. Участники снова лишатся одной пары в этом выпуске. Что было в 11 выпуске Танці з зірками 2020 - читайте Главред.

Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске
Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске / 1+1

Новый 11 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 8 ноября порадует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и раскрыть свои таланты в семейном выпуске. Создатели шоу в новом сезоне пошли вразнос и на каждый новый выпуск для участников предлагают все новые и новые сюрпризы.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 стала знаменитая актриса и победительница Танці з зірками 2019 Ксения Мишина. А вот встречать гостей на балконе будет актер Квартал 95 Юрий Ткач.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Темой нового выпуска будет раскрытие семейных тайн участников, о которых ранее никто не знал. Участники шоу будут танцевать со своими родными

Санта Димопулос исполнит контемпорари вместе с сыновьями - своим и мужа.

Сергей Танчинец с женой и дочерью станцуют фьюжн.

Юлия Санина вместе с папой поражать контемпа.

Сергей Мельник продемонстрирует страстную румбу вместе с олимпийской призером Анной Ризатдиновой.

Надежда Мейхер впервые покажет дочерей Анну и Машу и продемонстрируют фолк-модерн.

Также в это воскресенье зрителей ждет особое выступление. На паркет выйдет бывший участник шоу Игорь Кузьменко и Карина, девушка, которая потеряла ногу, но любовь к "Танцям з зірками" помогла ей не упасть духом, а начать танцевать на протезе. Вместе они исполнят ча-ча-ча, чтобы показать всем, что никогда не нужно терять надежду, а только двигаться вперед к своей мечте.

Танці з зірками 2020 смотреть 11 выпуск 08-11-2020

Начало прямого эфира в 21:00 8 ноября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.

Тина Кароль Юлия Санина Анна Ризатдинова Танці з зірками новости шоу бизнеса Ксения Мишина Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:18
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона
21:05
Коронавирус в Украине 8 ноября – за сутки обнаружили еще более 9 тысяч случаев Видео
21:03
Джилл Байден впервые вышла в свет в качестве первой леди
21:02
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
20:55
Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября Видео
Реклама
20:47
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
20:32
В Минске более 600 задержанных, а силовики вновь стягивают технику Видео
20:31
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
20:24
В Кривом Роге объявили подозрение виновнику кровавой резни на улице Видео
20:06
Коронавирус в Украине: названы области-лидеры
19:50
Секс-скандал с Дзюбой: известная теледива ответила на интимный вопрос Видео
19:43
Стало известно о месте прощания с Жванецким Видео
19:31
Выяснилось, можно ли получить антитела к COVID-19 без инфицирования
19:06
Ученые ошарашили прогнозом по ситуации с коронавирусом в Украине
19:05
На Камчатке жестоко застрелили медведицу с медвежонком: шокирующее видео Видео
18:53
Динамо – Шахтер 0:3: команду Луческу разгромили в Киеве, видео голов Видео
18:31
Укрзализныця возобновляет продажу билетов в "красные" города
18:09
Борщ официально признали национальным блюдом Украины
17:54
Новый план по урегулированию на Донбассе: Кравчук расставил точки над "і" Видео
17:29
В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий
Реклама
17:25
Алиев раскрыл новые планы по Карабаху после падения "города-крепости" Шуши Видео
17:01
В Австралии начнут производство перспективной вакцины против COVID-19
16:46
"Выбросили барахло": бюллетени для опроса Зеленского нашли на помойке Видео
16:18
"Уровень аборигенов Амазонки": врач резко высказался о лечении пациентов с COVID-19 в Украине Видео
15:58
Трамп заявил о новых фальсификациях, Байден уже формирует свою администрацию Видео
15:50
Королева Великобритании Елизавета II впервые показалась на публике в маске для лица Видео
15:11
"Х*й полощет": Сеть взорвалась после слива видео с онанизмом капитана сборной РФ по футболу Видео
15:06
Резня в Кривом Роге: нападавший требует для себя смертной казни Видео
14:49
США накрыли протесты: сторонники Трампа требуют не "красть голоса" Видео
14:27
Штраф за игнор маски: Малюська рассказал, как накажут украинцев Видео
14:12
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
13:58
"Смерть жи*ам": сотрудник медиагруппы влип в антисемитский сандал
13:50
В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фото Фото Видео
13:33
Донбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде Украины Видео
13:22
Диагностика пневмонии COVID-19: врач объяснила, что лучше – рентген или УЗИ Видео
13:20
Почему украинцам не стоит радоваться победе Байдена мнение
13:15
Кравчук рассказал, когда амнистируют участников вооруженного конфликта на Донбассе Видео
13:10
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
12:53
Взрывы, водометы и задержания: в Минске силовики жестко разгоняют новые протесты Видео
12:46
В Крыму дерзко ответили Киеву по поводу гуманитарных лагерей на границе Видео
Реклама
12:35
"Считает минуты до развода": экс-сотрудники Белого дома рассказали о грядущем крахе семьи Трампа
12:31
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
12:24
"Легкий вариант": вернуть Крым будет проще, чем Донбасс - Резников Видео
11:55
Байден зачистит "наследство" Трампа: какие указы пойдут "под нож" Видео
11:53
Не пускали гулять: в Санкт-Петербурге школьник изрезал ножом сестру и подстрелил родителей
11:52
В Штабе обороны Великобритании сделали громкое заявление о Третьей мировой войне Видео
11:21
Киев снова среди лидеров COVID-статистики: названы самые зараженные районы Видео
11:14
Азербайджан занял стратегический город в Карабахе: срочное заявление Алиева Видео
11:12
Трамп начал юридическую схватку за Белый дом: первые иски и условие признания фиаско Видео
10:57
Ученые назвали расу, представители которой чаще других подвержены инсульту при COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять