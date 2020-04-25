Від пацанки до панянки 4 сезон - Юлия Чигринец стала мамой

Юлия Чигринец стала мамой - Від пацанки до панянки 2020 / пресс-служба

Десятую неделю реалити Нового канала Від пацанки до панянки 2020 начали с испытания в детском развлекательном центре. Педагоги Школы леди хотели посмотреть, как девушки справляются с детьми. Кому-то это удавалось с трудом, а вот Юля #Бандитка Чигринец смогла найти с ними общий язык. Одна из подопечных и вовсе начала звать ее мамой.

"Я сделала еще один большой шаг к знакомству с настоящей собой и приоткрыла дверь в свою душу", - призналась Юля Чигринец.

Она поделилась с психологом шоу Від пацанки до панянки трогательными переживаниями.

"Помогла мне в этом маленькая девочка Соня. Когда я приехала в развлекательный центр, настроение было хуже некуда. Все веселились, а мне было безумно грустно. Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 20-04-2020В который раз осознала, насколько я одинока. А потом одно слово раскрасило мир вокруг. "Мамочка!", – это было сказано так внезапно и искренне, что меня захлестнули чувства. Я поверила, что могу быть хорошим человеком и не несу опасности для окружающих. Даже наоборот! Неожиданного для самой себя захотелось заботиться об этой малышке, и всего за несколько минут она стала мне практически родной", - вспомнила Юля.

Девушка сделала важные выводы для своей жизни, и поделилась ими с обществом.

"В тот день я поняла кое-что: важно не то, кем тебя считают, а то, кем ты являешься на самом деле. И я решила уверенно продолжать знакомиться с собой. Потому что новой Юлей, мне кажется, можно гордиться", - сказала пацанка.

Эту неделю на проекте посвятили теме родителей. У Юли сложные отношения с мамой, ведь она не считала пацанку дочерью, не заботилась о ней и избивала по любому поводу.

"Как можно отпустить девять лет, которые я прожила с ней? Я бы очень хотела это сделать, но не могу. Не знаю, что меня держит", – говорит #Бандитка.

Как она пережила травму - можно узнать в 10 выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон.

Від пацанки до панянки 2020 Юлия Бандитка Чигринец смотреть онлайн:

Все новые выпуски 4 сезона Від пацанки до панянки выходят на Новом канале в 19-00 по понедельникам. Смотреть онлайн их можно на телепортале и Ютубе. Все выпуски и обзоры также можно смотреть на сайте Главред.