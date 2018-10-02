Кубок открытых сердец: представители бизнеса посоревновались в турнире по мини-футболу ради "солнечных" детей

В воскресенье, 30 сентября, в столице состоялся благотворительный турнир по мини-футболу "Кубок открытых сердец.

Цель турнира — сбор средств для поддержки Центра развития детей с синдромом Дауна. Как сообщают СМИ, это уже восьмой турнир по мини-футболу.

"Сегодня у нас играет 16 команд, социально-ответственных организаций. Спортивные турниры проходили и в течение последних 7 лет, у них в целом приняли участие 95 социально-ответственных компаний. Было собрано 935 тыс. грн. Это деньги, которые пошли на поддержку проектов Центра раннего развития, который посещают дети от самого рождения до 8 лет", - рассказала президент всеукраинской благотворительной организации "Даун Синдром" Елена Большанина.

На базе Центра развития детей с синдромом Дауна проходят регулярные занятия и семинары, добавила она.

"Каждую неделю дети могут посещать как групповые занятия, так и индивидуальные. Выпускается большое количество литературы — для родителей, для специалистов. Проводится очень много тренингов и семинаров", — рассказала Большанина.

Ребенок с синдромом Дауна может родиться в любой семье, независимо от социального или экономического статуса, экологии или наследственности. Предусмотреть, вычислить или предотвратить это — невозможно. В народе таких детей называют "солнечными", потому что обычно они очень дружелюбны и открыты. Они нуждаются в особой поддержке. В Украине поддержку "солнечным" детям оказывают благотворительные организации, международные доноры и социально-ответственный бизнес.

Одной из таких социально-ответственных компаний на нынешнем турнире стал оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

"Помощь в социально важных проектах — это часть философии нашего бизнеса. Компания "М.С.Л.", как правопреемник "Спортлото", как компания с европейскими традициями, прекрасно понимает, что часто на социально важные проекты, касающиеся охраны здоровья, культуры, спорта, развития инфраструктуры, у государства не хватает средств. И во все времена, во многих странах лотереи помогали в таких случаях", - отметил директор по маркетингу "М.С.Л." Павел Вайсеро.

"М.С.Л." сотрудничает с "Даун Синдром" уже в течение двух лет. В этом году компания получила статус официального партнера мероприятия.

"Также, мы подготовили собственную корпоративную команду, которая появилась на свет благодаря нашему другому социальному проекту — детям с детской юношеской спортивной школы № 15, которую мы поддерживаем. В этом году мы помогли им поехать на международные соревнования, где они завоевали серебро. Но они нас так просто не отпустили и сказали, что теперь мы будем с ними тренироваться. Так и возникла идея создать собственную корпоративную команду, которая уже некоторое время тренируется и сегодня — дебютирует", - сказал Вайсеро.

Участники корпоративной команды "М.С.Л." — сотрудники компании из разных департаментов. Их объединила единая идея — помочь "солнечным" деткам. А разделили эту идею представители вышеупомянутой ДЮСШ № 15.

"О турнире, детском благотворительном и взрослом, мы узнали от компании "М.С.Л.", которая является нашим спонсором. Напомню, что именно благодаря "М.С.Л." в этом году мы слетали на турнир в Голландию. А пришел я сегодня сюда, наверное, из-за любви к футболу и детям, потому что 43 года футбольного стажа зря не проходят ... надо помочь детям, надо, чтобы они стали соучастниками этого праздника и присоединились к футболу", - отметил заслуженный тренер Украины Александр Пасека.

По итогам мероприятия организаторам удалось собрать 285 тыс. грн. Это на 100 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Собранные средства будут направлены на поддержку "солнечных" детей.