В Киеве сменили название еще две улицы и одна площадь

Киевсовет утвердил переименование ряда топонимов столицы / УНИАН

Решением Киевсовета изменены четыре киевских топонима - конкретно речь идет о двух улицах, одной площади и одном переулке. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Депутаты городского совета решили, что:

- улица Механизаторов в Соломенском районе теперь носит имя Генерала Шаповала

- улица Толстого в Деснянском районе стала улицей Владимира Беца

- Новороссийская площадь в Днепровском районе переименована в Черниговскую площадь

Кроме того, Советский переулок переименовали в улицу Константина Михальчука.

Также изменения коснулись ранее безымянного переулка в Деснянском районе, который отходит от улицы Митрополита Владимира Сабодана - теперь он называется Ковтунивским.

Напомним, ранее стало известно, какие еще улицы собираются переименовать в Киеве.