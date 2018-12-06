В Киеве сменили название еще две улицы и одна площадь

Изменения коснулись улиц, названных в честь коммунистических деятелей или связанных со страной-агрессором либо советским наследием.
Решением Киевсовета изменены четыре киевских топонима - конкретно речь идет о двух улицах, одной площади и одном переулке. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Депутаты городского совета решили, что:
- улица Механизаторов в Соломенском районе теперь носит имя Генерала Шаповала
- улица Толстого в Деснянском районе стала улицей Владимира Беца
- Новороссийская площадь в Днепровском районе переименована в Черниговскую площадь
Кроме того, Советский переулок переименовали в улицу Константина Михальчука.
Также изменения коснулись ранее безымянного переулка в Деснянском районе, который отходит от улицы Митрополита Владимира Сабодана - теперь он называется Ковтунивским.
Напомним, ранее стало известно, какие еще улицы собираются переименовать в Киеве.