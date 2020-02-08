Кульбида рассказал, как в Украине меняется лето

В Украине очень существенно увеличивается длительность лета, сказал Николай Кульбида / УНИАН

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что погода в Украине меняется - очень существенно увеличивается продолжительность лета.

Для нашей страны становится характерным резкий переход от зимних процессов к летним, рассказал Кульбида в интервью Главкому.

Собеседник добавил, что в Украине стали намного короче переходные сезоны, особенно весенний период - он может длиться один месяц, а не три.

"...общая тенденция к повышению температуры летнего периода сохраняется и подтверждается практически каждый год. То есть другое лето, чем длительное и жаркое, у нас, видимо, не скоро будет...", - заявил директор.

Кульбида сказал, что "продолжительность лета увеличивается очень существенно". "Осень тоже затягивается даже до зимних месяцев...", - отметил он.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды для Украины на лето 2020. По его словам, в начале лета 2020 погода будет жаркой, температура снизится к середине первой декады июня.