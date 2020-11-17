Гололед, снег и мороз: в Киеве будет бушевать непогода

18 ноября в Киеве и Киевской области ожидается сильный гололед.
Погода в Киеве в ближайшие дни резко изменится. В столице будет пасмурно с небольшими осадками, а температура воздуха опустится до -2 градусов.
Согласно прогнозу, днем воздух прогреется максимум до +2°. Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4 м/с.
При этом в ГСЧС и Укргидрометцентре предупредили киевлян и жителей Киевской области о гололедице.
Читайте такжеСнег на Новый год 2021: синоптик шокировал прогнозом погоды на декабрь
"По Киеву и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 17 ноября, в течение суток 18 ноября гололед, на дорогах гололедица", - сказано в сообщении.
В Киевской области объявлен І уровень опасности - желтый.
В ГСЧС отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики рассказали, что погода в Украине в декабре 2020 будет нестабильной. В течение месяца ожидаются и морозные дни, и небольшое потепление.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2021 и День святого Николая.
- Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.