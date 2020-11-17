Гололед, снег и мороз: в Киеве будет бушевать непогода

Спасатели предупредили о гололеде в Киеве / УНИАН

Погода в Киеве в ближайшие дни резко изменится. В столице будет пасмурно с небольшими осадками, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

Согласно прогнозу, днем воздух прогреется максимум до +2°. Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4 м/с.

При этом в ГСЧС и Укргидрометцентре предупредили киевлян и жителей Киевской области о гололедице. ​

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"По Киеву и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 17 ноября, в течение суток 18 ноября гололед, на дорогах гололедица", - сказано в сообщении.

В Киевской области объявлен І уровень опасности - желтый.

В ГСЧС отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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