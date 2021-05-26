Киев накроют ливни, шквальный ветер и град: когда ждать улучшения погоды

Синоптик дал детальный прогноз погоды в Киеве до конца мая / pixabay

Погода в Киеве в ближайшие дни будет дождливой. На столицу обрушатся грозы, шквальный ветер и даже град. Синоптик спрогнозировал, стоит ли ждать улучшения погоды до конца мая.

В среду, 26 мая, несмотря на ясную ночь, утро в Киеве не будет безоблачным. Пасмурная погода ожидается в течение всего дня, передает sinoptik.ua. С самого утра будет идти дождь. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Сегодня ожидается град диаметром 6-19 мм, а также кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.

Погода в Киеве 26 мая / sinoptik.ua

В четверг, 27 мая, с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Утром ожидается дождь. После полудня он ослабеет, но будет продолжаться до позднего вечера. Столбики термометров поднимутся до +22 градусов днем.

Прогноз погоды на 27 мая / sinoptik.ua

В пятницу, 28 мая, облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Дождь будет идти ночью, но еще до наступления утра закончится. Во второй половине дня он возобновится, хоть и с меньшей силой, и будет идти до позднего вечера. Температура воздуха от +16 до +20 градусов.

Погода в Киеве 28 мая / sinoptik.ua

В субботу, 29 мая, облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром он усилится, но к вечеру должен прекратиться.

Прогноз погоды на 29 мая в Киеве / sinoptik.ua

30 мая чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Киеве опять прояснится. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится.

Погода в столице Украины 30 мая / sinoptik.ua

В понедельник, 31 мая, облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Погода в Киеве 31 мая / sinoptik.ua

Читайте такжеСкоро жара: синоптик уточнила прогноз погоды на начало июня

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред: