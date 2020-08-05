В Киеве "обрушится" температура: синоптик назвала дату

Скоро в Киеве серьезно снизится температура, сообщила Наталия Диденко / УНИАН

Синоптик Наталия Диденко спрогнозировала, что погода в Киеве завтра – в четверг, 6 августа, будет жаркая, максимальная дневная температура может составить +32 градуса.

В субботу и воскресенье, 8-9 августа, температура в столице снизится – днем не ожидается более +27, говорится на странице эксперта в Facebook.

По данным синоптика, в Киеве в ближайшие дни не прогнозируются осадки.

"В Киеве четверг обещает быть сухим, солнечным, с температурой воздуха +30…+32 градуса. На выходных в Киеве градусы немного спустятся вниз, к более комфортным, + 25…+ 27…", – поделилась она.

Ранее Наталия Диденко разместила прогноз погоды для всей территории Украины на 6 августа. Синоптик отметила, что на востоке и на юге страны местами ожидается до +35 градусов.