Погода в Киеве на выходные – синоптик предупредила о переменах

Столицу покинет сухая погода, поделилась эксперт.
Погода в Киеве в субботу, 26 сентября, спрогнозирована теплая, сухая и ветряная, а в воскресенье, 27 числа, погодная ситуация изменится.
В воскресенье в столице будет дождь, и снизится температура воздуха, рассказала синоптик Наталья Диденко в видео, размещенном на ее странице в Facebook.
Эксперт добавила, что на выходных в Киеве ожидается сильный штормовой ветер.
"В Киеве… суббота будет теплой, сухой и немного облачной, и ветреной. А в воскресенье в столице пройдет дождь, температура воздуха снизится до 19-20 градусов – это максимально – и также останется еще сильный ветер", – сказала Диденко.
На сайте Укргидрометцентра говорится, что 26 сентября в Киеве максимальная температура составит +26 градусов, а 27 числа – +20.
Погода в Киеве 26 сентября 2020 года – прогноз от Укргидрометцентра:
- Ночью +13…+15, без осадков;
- Днем +24…+26, без осадков.
Погода в Киеве 27 сентября 2020 года – прогноз от Укргидрометцентра:
- Ночью +13…+15, без осадков;
- Днем +18…+20, дождь, возможна гроза.
- Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды на 26-27 сентября для всей территории нашей страны.
- Синоптики предупредили, что в ряде областей прогнозируются ливни, грозы, град и сильный ветер. По данным экспертов, скорость ветра может составить 15-22 м/с.
Автор: Екатерина Присяжнюк