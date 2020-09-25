Погода в Киеве на выходные – синоптик предупредила о переменах

В Киеве скоро будет дождь, спрогнозировала Наталья Диденко / Reuters

Погода в Киеве в субботу, 26 сентября, спрогнозирована теплая, сухая и ветряная, а в воскресенье, 27 числа, погодная ситуация изменится.

В воскресенье в столице будет дождь, и снизится температура воздуха, рассказала синоптик Наталья Диденко в видео, размещенном на ее странице в Facebook.

Эксперт добавила, что на выходных в Киеве ожидается сильный штормовой ветер.

"В Киеве… суббота будет теплой, сухой и немного облачной, и ветреной. А в воскресенье в столице пройдет дождь, температура воздуха снизится до 19-20 градусов – это максимально – и также останется еще сильный ветер", – сказала Диденко.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что 26 сентября в Киеве максимальная температура составит +26 градусов, а 27 числа – +20.

Погода в Киеве 26 сентября 2020 года – прогноз от Укргидрометцентра:

Ночью +13…+15, без осадков;

Днем +24…+26, без осадков.

В Киеве скоро будет дождь, спрогнозировала Наталья Диденко / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве 27 сентября 2020 года – прогноз от Укргидрометцентра:

Ночью +13…+15, без осадков;

Днем +18…+20, дождь, возможна гроза.

В Киеве скоро будет дождь, спрогнозировала Наталья Диденко / Скриншот с meteo.gov.ua