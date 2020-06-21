В Киеве резко упадет температура: синоптик назвал дату

В Киеве во вторник резко снизится температура, предупредили синоптики / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве резко изменится – в понедельник, 22 июня, в столице максимальная дневная температура ожидается +29 градусов, а во вторник и в среду, 23-24 числа, – +25.

В столице 23-24 июня днем и ночью будут дожди, возможна гроза, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики добавили, что во вторник и в среду ночью в Киеве прогнозируется +17…+19, а днем – +23…+25 градусов.

Погодная карта от Укргидрометцентра на 23 июня

В Киеве во вторник резко снизится температура, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погодная карта от Укргидрометцентра на 24 июня

В Киеве во вторник резко снизится температура, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook разместила прогноз погоды для Киева. Эксперт сообщила, что 23 и 24 июня в столице температура снизится до +23…+26, однако во второй половине недели снова начнет повышаться.

Ранее сообщалось, что в Киеве 22 июня ожидается неблагоприятная погода. Наталья Диденко предупредила, что столице светят "удары" стихий – грозы, ливни, шквалы, а местами – град.