Надвигаются дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг

Синоптики уточнили прогноз на 16 июля / УНИАН

Погода в Украине в четверг, 16 июля ожидается солнечная и сухая. Дожди с грозами охватят лишь западные регионы нашей страны.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра

По информации синоптиков, осадки накроют Закарпатскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Ровенскую, Черновицкую, Хмельницкую и Винницкую области.

Температура в этих регионах будет колебаться в рамках 22-25 градусов тепла. В остальных областях будет сухо и немного теплее: от +23 до +29. Максимальные температуры будут традиционно характерными для юга Украины.

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В Киеве в четверг без осадков, от 24 до 26 градусов тепла.

Как писал Главред, по словам народного синоптика Натальи Дяденко, погода в Украине завтра, 16 июля 2020, будет благоприятной. Аналогичная погода ждет и Киев.

Так, в четверг по Украине в среднем ожидается днем +22-27 градусов, прохладнее в Карпатах – там местами до +8-14 градусов.

Напомним, в начале недели Харьков после ливней затопило, люди передвигались на надувных матрасах. Городской водоотвод не справился с количеством осадков.