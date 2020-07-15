УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Надвигаются дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг

Осадки ожидаются в западных регионах нашей страны.

15 июля 2020, 23:08
Киев,погода
Синоптики уточнили прогноз на 16 июля / УНИАН

Погода в Украине в четверг, 16 июля ожидается солнечная и сухая. Дожди с грозами охватят лишь западные регионы нашей страны.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра

По информации синоптиков, осадки накроют Закарпатскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Ровенскую, Черновицкую, Хмельницкую и Винницкую области.

Температура в этих регионах будет колебаться в рамках 22-25 градусов тепла. В остальных областях будет сухо и немного теплее: от +23 до +29. Максимальные температуры будут традиционно характерными для юга Украины.

Читайте такжеПогода на сегодня: синоптик пообещала дожди и похолодание

В Киеве в четверг без осадков, от 24 до 26 градусов тепла.

Как писал Главред, по словам народного синоптика Натальи Дяденко, погода в Украине завтра, 16 июля 2020, будет благоприятной. Аналогичная погода ждет и Киев.

Так, в четверг по Украине в среднем ожидается днем +22-27 градусов, прохладнее в Карпатах – там местами до +8-14 градусов.

Напомним, в начале недели Харьков после ливней затопило, люди передвигались на надувных матрасах. Городской водоотвод не справился с количеством осадков.

погода в Киеве погода Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Укргидрометцентр
Сейчас вы просматриваете новость «Надвигаются дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

23:41
Приватизация отеля Днепр: новые владельцы связаны с игорным бизнесом
23:20
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы НБУ и АМКУ
23:08
Надвигаются дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг Видео
22:46
Подозревали ФСБ: в Киеве освобожден из плена крымский бизнесмен
22:31
Коронавирус в Украине и мире 15 июля: за сутки заразились 217 тысяч человек
22:11
"Заманил к себе домой": в Одессе полицейский надругался над школьницей
22:06
"Украина, не провоцируй": в Армении облили борщом украинское посольство Видео
21:35
"Попа как у Ким": Тищенко устроил жаркие танцы в автомобиле Видео
21:33
Смертельная трасса: под Киевом вновь произошло жуткое ДТП
21:24
США передумали вводить санкции против Северного потока-2: в Вашингтоне сделали заявление
21:01
Раскрыты все карты: Венедиктова поведала, сколько зарабатывают прокуроры
20:52
Александре Зеленской исполнилось 16 лет: что известно о дочери президента Видео
20:45
Осенью карантин в Украине усилят: ученый назвал реальное число больных COVID-19 в стране
20:22
"Ударит по карманам киевлян": Кличко рассказал о повышении стоимости проезда
20:04
В Польше молдаванин зарезал 26-летнюю украинку: подробности расправы
19:57
Украинцев станет намного меньше: ученые шокировали прогнозом
19:55
Чего ждать дальше от протестов в Беларуси мнение
19:31
Экономист спрогнозировал подорожание алкоголя - когда и на сколько
19:20
Безопасно ли пить воду из-под крана
19:20
У Лукашенко нет денег, дома и машины: опубликована декларация президента Беларуси
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять