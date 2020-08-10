Погода в Украине резко изменится – синоптик

В Украине резко изменится погода, предупредила эксперт / УНИАН

Погода в Украине завтра, во вторник, 11 августа, ожидается умеренно жаркая – днем максимум до +30 градусов, а в среду, 12 числа, на большей части территории максимальная дневная температура составит +25.

Во вторник днем будет +25…+30, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт добавила, что на западе, на севере и на Приазовье из-за атмосферного фронта возможны дожди с грозами.

"...Уже 12 августа очень жарко будет в Западной Европе..., а у нас похолодает до +20…+25 градусов, только в южной части, на юго-востоке и в центральных областях, близких к украинскому югу, еще будет значительно теплее, +26…+30 градусов", – подчеркнула она.

В Укргидрометцентре сообщили, что 11 августа на большей части территории нашей страны будет нежаркая погода.

Погода на завтра от Гидрометцентра:

Минимальная температура ночью ожидается +16, а максимальная – +20;

Минимальная дневная температура прогнозируется +26 градусов, а максимальная – +31.

В Украине резко изменится погода, предупредила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

Читайте такжеМетеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зимаРанее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева на 11 августа. Синоптики спрогнозировали, что ночью в столице не ожидаются осадки, а днем местами возможны кратковременные дожди. Ночная температура прогнозируется +16...+18 градусов, а дневная – +25...+27.