Погода в Украине резко изменится – синоптик

В нашей стране скоро будет нежарко, сообщила Диденко.
Погода в Украине завтра, во вторник, 11 августа, ожидается умеренно жаркая – днем максимум до +30 градусов, а в среду, 12 числа, на большей части территории максимальная дневная температура составит +25.
Во вторник днем будет +25…+30, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Эксперт добавила, что на западе, на севере и на Приазовье из-за атмосферного фронта возможны дожди с грозами.
"...Уже 12 августа очень жарко будет в Западной Европе..., а у нас похолодает до +20…+25 градусов, только в южной части, на юго-востоке и в центральных областях, близких к украинскому югу, еще будет значительно теплее, +26…+30 градусов", – подчеркнула она.
В Укргидрометцентре сообщили, что 11 августа на большей части территории нашей страны будет нежаркая погода.
Погода на завтра от Гидрометцентра:
- Минимальная температура ночью ожидается +16, а максимальная – +20;
- Минимальная дневная температура прогнозируется +26 градусов, а максимальная – +31.
Читайте такжеМетеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зимаРанее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева на 11 августа. Синоптики спрогнозировали, что ночью в столице не ожидаются осадки, а днем местами возможны кратковременные дожди. Ночная температура прогнозируется +16...+18 градусов, а дневная – +25...+27.