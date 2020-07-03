От +20° до +39°: кому в Украине досталась прохлада – синоптик

Синоптик дал прогноз погоды на завтра - местами +24°, а кому-то +39° / УНИАН

Погода в Украине завтра, 4 июля 2020, готовит сильную жару большинству регионов: днем градусы подскочат до +30-35 градусов, а на юге, востоке и местами в центре – до +39 градусов, обещает синоптик Наталья Диденко.

Прохладнее будет только на западе: тут в среднем +25-29 градусов, а в районах, где пройдут дожди – даже +20-24 градуса.

"Даже в закрытом неохлажденном помещении сделайте лучше небольшой сквозняк, потому тепловой удар – вещь мгновенная, а последствия – длительные", – посоветовала Диденко.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июль 2020 – когда скрутит и как спастисьКратковременные дожди и грозы в эту субботу ожидаются на севере страны, в Винницкой области. Частично полоса дождей затронет Прикарпатье, Черновицкой, Тернопольскую и Хмельницкую области. На остальных территориях – преимущественно солнечно и сухо.

Погода в Украине 5 июля 2020 сухую жару обещает югу и востоку Украины. Локальные грозовые дожди возможны в северных, центральных областях, на Прикарпатье и на Волыни.

Погода в Киеве 4 июля 2020 обещает дождь и грозу, 5 июля – вероятность осадков снижается. Жара в столице ослабеет до +28-29 градусов.

А вот погода на Ивана Купала 2020 – 6-7 июля – снова будет адски жаркой: выше +30 градусов.

Читайте такжеИван Купала – лучшие гадания на суженого, желание и судьбуПохолодание в Украине ожидается с 8 июля – до +25-27 градусов. На юге и востоке снижение градусов вероятно с 10 июля.

Ранее синоптик назвал дату, когда в Киеве рухнет температура. В Киеве скоро будет дождливая погода, отметили в Укргидрометцентре.