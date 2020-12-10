Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год в Украине ​

Погода на Новый год в Украине / pixabay

Погода на Новый год в Украине не сильно порадует зимней сказкой. Как прогнозируют синоптики, накануне Нового года ожидается дождь, температура воздуха днем будет плюсовая.​

Народный синоптик Леонид Горбань отмечает, что 30 декабря в Украине пойдет дождь, так что планам украинцев отметить Новый год со снегом сбыться не суждено.

"Начало 2021 года будет с небольшим минусом. С 1 по 5 января ожидаются дневные температуры на уровне 5 градусов мороза, а ночные 5-6 ниже нуля. Но уже 7 января украинцев ждет потепление до +1 градуса", - сказал Горбань, пишет Апостроф.

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С 7 по 12 января воздух прогреется до 4 до 5 градусов выше нуля, но уже после Рождества с 13 января Украину ждет очередное похолодание - до 5 градусов мороза.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, Новый год в Украине будет без снега.

"В последние годы выпадало очень незначительное количество осадков. Если выпадало, то один день в каждом месяце. Сейчас будет то же самое", – сказала синоптик, пишет Обозреватель.

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