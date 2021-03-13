Украинцам рассказали, где и когда ждать резкого потепления до +15°

Синоптик рассказала о потеплении в Украине / pixabay

В Украине в воскресенье, 14-го марта, ожидается теплая погода с усилением ветра юго-западного направления, рассказала синоптик Наталья Диденко.

В течение дня температура воздуха ожидается + 4°+ 9°, в Крыму и юго-западе Украины местами + 10° + 15°, написала она в Facebook.

Синоптик прогнозирует, что очередной атмосферный фронт принесет дожди в западную часть, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории завтра будет сухая погода.

По ее словам, в Киеве в воскресенье ожидается увеличение облачности, без существенных осадков. Ночью до +2°, днем до +7°.

"Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно, все постепенно, с температурными колебаниями", - добавила Диденко.

Прогноз погоды от Гидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый воздух из Западной Европы.

В западных областях Украины ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков, в западных и северных областях местами порывы 15-20м/с. Ночью, утром на дорогах местами гололедица, в южной части туман.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях 2-5° мороза, днем 6-11° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла.

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Прогноз погоды на 14 марта / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине: