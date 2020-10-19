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Украинцев предупредили о заморозках, но обнадежили скорым потеплением

19 октября 2020, 12:57

В Киеве 20-го октября ночью будет +3 +6 градусов, по области ожидаются заморозки.

заморозки
В Украине прогнозируют заморозки / lenta-ua.net

Во вторник, 20 октября, в Украине погоду будет определять мощный западный антициклон.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook, ожидается ветреная и прохладная погода без осадков.

"20-го октября разве что на севере Украины есть вероятность локальных небольших дождиков, из тех, которые погоды не делают. А так - практически повсеместно без осадков. Туманы будут бродить, это уже их звездный час сейчас - водители, внимательно", - написала она.

По прогнозу синоптика, ближайшей ночью ожидается +1 +6 градусов, местами заморозки, во вторник днем ​​в большинстве областей предполагается +8 +13 градусов, на юге +12 +16 градусов.

В Киеве 20-го октября существенных осадков не ожидается, ночью будет +3 +6 градусов, по области заморозки, днем +9, +10 градусов.

Диденко добавила, что уже 22-23 октября ожидается потепление – температура поднимется до +14 +19 градусов.

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Прогноз погоды на 20 октября / meteo.gov.ua

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института рассказала Главреду: общие тенденции свидетельствуют о том, что температура воздуха и в дальнейшем будет расти.

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