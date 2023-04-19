Украину подморозит новый циклон: в страну мчит последнее похолодание - синоптик

Максимальная температура воздуха в Украине предполагается +10 +11 градусов.

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Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в последние дни не сильно радует. Как отмечают синоптики, в Украину возвращается похолодание и влажная погода.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в четверг, 20 апреля, принесет в Украину очередное похолодание и дожди.

Температура воздуха в течение дня составит скромные +8 +13 градусов.

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"Наиболее тепло будет на Волыни, Ровенщине (неожиданность!) и в большинстве южной части, ожидается +12 +16 градусов", - прогнозирует синоптик.

В Киеве 20 апреля также дождь, облачно и похолодание. Максимальная температура воздуха предполагается +10 +11 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

"Выходными, когда многие поедут убирать, приводить в порядок могилы близких, в большинстве областей Украины будет тепло, однако не без дождей", - отметила Диденко.

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Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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