Украину подморозит новый циклон: в страну мчит последнее похолодание - синоптик

Погода в Украине в последние дни не сильно радует. Как отмечают синоптики, в Украину возвращается похолодание и влажная погода.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в четверг, 20 апреля, принесет в Украину очередное похолодание и дожди.
Температура воздуха в течение дня составит скромные +8 +13 градусов.
"Наиболее тепло будет на Волыни, Ровенщине (неожиданность!) и в большинстве южной части, ожидается +12 +16 градусов", - прогнозирует синоптик.
В Киеве 20 апреля также дождь, облачно и похолодание. Максимальная температура воздуха предполагается +10 +11 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
"Выходными, когда многие поедут убирать, приводить в порядок могилы близких, в большинстве областей Украины будет тепло, однако не без дождей", - отметила Диденко.
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Погода на май в Украине
Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.
По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.
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