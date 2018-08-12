Когда и где наблюдать Персеиды в Украине в это воскресенье

Звездопад будет виден и в Украине.

Сегодня ночью, с 12 на 13 августа, в небе над Украиной можно будет полюбоваться на звездопад Персеиды – зрелище поистине яркое и красочное.

Падать звезды начали еще с 9 августа, и их падение усиливалось с каждой ночью.

По мнению специалистов, интенсивность "падения звезд" достигает вершины к самому рассвету – около четырех часов утра. Пик украинцы смогут увидеть в ночь на 13 августа, а затем интенсивность пойдет на спад.

Персеиды: где наблюдать

Лучше всего метеорный поток Персеиды будет виден в безоблачную погоду вдали от больших населенных пунктов.

В частности, есть несколько мест под Киевом, где можно насладиться зрелищем метеорного потока Персеиды:

село Зазимье в 30 км от столицы;

Голубые озера по Новообуховской трассе в 20 км от Киева;

озера между Заборьем и Бобрицей в 20 км от Киева;

село Гореничив 30 км от столицы.

Подробнее читайте в нашем материале Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток.

Напомним, Персеииды - метеорный поток, который каждый год появляется в августе со стороны созвездия Персея. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".