Когда и где наблюдать Персеиды в Украине в это воскресенье

Лучше всего метеорный поток будет виден в безоблачную погоду.
Сегодня ночью, с 12 на 13 августа, в небе над Украиной можно будет полюбоваться на звездопад Персеиды – зрелище поистине яркое и красочное.
Падать звезды начали еще с 9 августа, и их падение усиливалось с каждой ночью.
По мнению специалистов, интенсивность "падения звезд" достигает вершины к самому рассвету – около четырех часов утра. Пик украинцы смогут увидеть в ночь на 13 августа, а затем интенсивность пойдет на спад.
Персеиды: где наблюдать
Лучше всего метеорный поток Персеиды будет виден в безоблачную погоду вдали от больших населенных пунктов.
В частности, есть несколько мест под Киевом, где можно насладиться зрелищем метеорного потока Персеиды:
- село Зазимье в 30 км от столицы;
- Голубые озера по Новообуховской трассе в 20 км от Киева;
- озера между Заборьем и Бобрицей в 20 км от Киева;
- село Гореничив 30 км от столицы.
Подробнее читайте в нашем материале Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток.
Напомним, Персеииды - метеорный поток, который каждый год появляется в августе со стороны созвездия Персея. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".