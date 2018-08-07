Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток

Карта светового загрязнения Киевской области

В августе в небе над Украиной можно будет наблюдать ежегодный метеорный поток Персеиды.

Отметим, что звездопад образуется, когда Земля проходит через длинный шлейф обломков, оставленных кометой Свифта-Тутля. При этом мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь».

Вместе с тем в черте больших городов, из-за светового загрязнения, подобные природные явления наблюдать на звездном небе затруднительно.

Лучше всего метеорный поток Персеиды будет виден в безоблачную погоду вдали от больших населенных пунктов.

Предлагаем Вашему вниманию несколько мест под Киевом, где можно насладиться зрелищем метеорного потока Персеиды:

Расстояние до 30 км от Киева:

Недалеко от Броваров расположено село Зазимье, где вокруг можно найти поляны в сосновом лесу. Расстояние от Киева около 30 км;

По Новообуховской трассе, недалеко от Подгорцев, раскинулись замечательные Голубые озера, где можно найти романтичные места прямо у воды. Расстояние от Киева до 20 км;

Между Заборьем и Бобрицей расположены интересные озера, возле которых можно отыскать достаточно живописных мест. Расстояние от Киева около 20 км.;

Еще одним красочным уголком является село Гореничи, где также можно найти красивые места. Расстояние от Киева около 30 км;

Расстояние до 50 км от Киева:

Отличными местами с шикарными видами на Днепр являются Триполье, Вытачов и Халепье. Кроме досягаемости для пригородных маршрутках, в их окрестностях достаточно мест, где можно также установить палатку.

Вдоль дамбы Киевского водохранилища также можно найти достаточно мест для лагеря, даже если вы не собираетесь оставаться на ночевку;

Незабываемые виды откроются вдоль речки Тетерев, где лес с живописными берегами станет идеальным местом для выезда с ночевкой;

И наконец вдоль устья Десны также можно найти интересные места, кроме того, здесь также есть разнообразные предложения для отдыха на турбазах.

Как ранее сообщалось, пик метеорного потока Лириды - первого весеннего звездопада в 2018 году украинцы могли наблюдать в апреле.