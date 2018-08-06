Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть

Жители Украины смогут любоваться звездопадом

В ночь с 12 на 13 августа в небе над Украиной можно будет увидеть яркий и красочный звездопад Персеиды.

Астрономы утверждают, что первые падающие звезды уже можно будет наблюдать с 9 августа и постепенно астрономическое явление будет усиливаться.

По мнению специалистов, интенсивность "падения звезд" достигает вершины к самому рассвету – около четырех часов утра. Пик украинцы смогут увидеть в ночь на 13 августа, а затем интенсивность пойдет на спад.

Наблюдать за падающими звездами необходимо при ясном небе, препятствовать демонстрации могут облака. Как правило, это зрелищное явление происходит в середине августа ежегодно. Издавна существует поверье, что если во время полета звезды загадать делание, то оно непременно исполнится.

Напомним, Персеииды - метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта - Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Его интенсивность постепенно растет, достигает пика, а затем падает.

Как ранее сообщалось, пик метеорного потока Лириды - первого весеннего звездопада в 2018 году украинцы могли наблюдать в апреле.