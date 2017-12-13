Сегодня ночью украинцы смогут наблюдать за крупнейшим звездопадом "Геминида"

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что ночью, с 13 на 14 декабря, украинцы будут наблюдать за одним из крупнейших звездопадов "Геминида".

По данным космического агентства, этот "звездный дождь" входит в тройку крупнейших. Предполагается, что за ночь в небе пролетит несколько сотен метеоров, говорится в сообщении NASA в Twitter.

Отмечается, что это явление можно будет наблюдать с любой точки Земли. При этом лучшая видимость будет у жителей северного полушария.

Увидеть "Геминиду" можно будет всю ночь, начиная с 22:00 13 декабря и до 03:00 14 декабря.

При этом специалисты NASA отмечают, что существует важное условие: чтобы увидеть масштабный метеоритный дождь необходимо наличие безоблачного неба.

Напомним, 17 ноября ночью, украинцы могли насладаться уникальным небесным явлением — массовым звездопадом "Леониды" и парадом планет.