Ученые определили скорость смерти клеток

13 августа 2018, 10:35

Смерть клетки начинается с повреждения одного из ее участков, которое приводит к высвобождению химического вещества, играющего роль "сигнала смерти".

Изображение: dailythess.gr

Ученым из Стэнфордского университета в США удалось впервые определить скорость смерти клеток.

Результаты исследований опубликованы в журнале Science, передает РИА Новости.

Джеймс Феррел и Сяньчжуй Ченг выяснили, что смерть клетки начинается с повреждения одного из ее участков, которое приводит к высвобождению химического вещества, играющего роль "сигнала смерти". Вещество запускает цепную реакцию, которая постепенно затрагивает другие участки клетки, провоцируя такие же "сигналы".

После того как клетка погибает, процесс продолжается в соседних с ней клетках и длится, пока "сигнал смерти" не закончится, т.е. до смерти организма.

Скорость процесса ученые назвали скоростью клеточной смерти, - она составляет около 1,8 миллиметров в час.

С точки зрения практического применения, исследователи надеются понять, как направить, например, раковые клетки против них самих, или же предотвратить гибель клеток, при болезни Альцгеймера.

Ранее ученые Бристольского университета выяснили, что самым лучшим средством от старения организма человека - "эликсиром молодости" - является физическая активность. 

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