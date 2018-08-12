Россию обвинили в организации беспорядков в США

Акция в штате Вирджиния / Reuters

Россия причастна к организации массовых беспорядков в американском штате Вирджиния в 2017 году, считают в ФБР.

"Пару месяцев назад я присутствовал на закрытом брифинге директора ФБР и, среди прочего, спросил, связано ли вмешательство России с раздуванием "пожара" происходящего в Шарлоттсвилле. Мне ответили, что да", — сказал член палаты представителей Конгресса США Томас Гарретт в интервью телеканалу CNN

Он добавил, что вмешательство России заключается в том, чтобы "настраивать американцев против американцев, подорвать доверие к западным демократиям".

Напомним, в августе 2017 года в Шарлоттсвилле прошло факельное шествие, с требованием отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли.