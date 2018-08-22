Стали известны самые рисковые знаки Зодиака

Три знака Зодиака являются самыми рисковыми / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — земной, воздушный и водный — Телец, Близнецы, Скорпион соответственно, являются самыми рисковыми.

Многие черты характера человека зависят от того, под каким знаком Зодиака он родился, а склонность к риску должна быть в крови, написал "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Телец является стабильным знаком, но ему свойствен неиссякаемый дух авантюризма. Рожденные под этим знаком люди любят приключения и всегда будут выбирать более отчаянные пути для достижения целей.

"Для них принципиально важно получать новые эмоции — это специфический способ обучения, но при этом они боятся потерять то, что уже имеют… рискуют очень часто, но никогда не поставят на кон все, что имеют. Им нравится играть с огнем, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти", — отметило издание.Читайте также"Выносят мозг по мелочам". Мужчины под какими знаками Зодиака самые невыносимые

Близнецы любят рисковать, поскольку являются двуличными и зачастую — лукавыми, гибки и готовы на отчаянные поступки для достижения цели. Представители этого знака патологически непоследовательны в своих решениях, молниеносно их меняют. Иногда они могут поспешно действовать и пойти на неоправданный риск.

Скорпионы являются самыми хладнокровными и непоколебимыми знаки Зодиака, они нечасто рискуют, но всегда делают это по-крупному. "Практически каждый Скорпион — великий индивидуалист, и это означает, что он не боится делать то, что другие могут найти слишком вызывающим. Ему нравится пробовать новые вещи, и он считает, что риск — это лучший способ двигаться вперед", — отмечается в материале.

Ранее СМИ писали, что женщины, рожденные под знаками Лев, Козерог и Рыбы — самые противные, они склонны к изменам и скандалам. Также были названы самые амбициозные знаки Зодиака, которые умеют сколотить состояние и добиться успеха.