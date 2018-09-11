Стало известно, чем опасен для здоровья сон в дневное время

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Группа исследователей из "Национального института по проблемам старения и Университета имени Джона Хопкинса" (США) обнаружили прямую связь между недостаточным количеством часов ночного сна и высоким риском развития болезни Альцгеймера.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном пресс-релизе на портале EurekAlert. Согласно обнародованным данным, ученые проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования фонда Baltimore Longitudinal Study of Aging. В нем за последние полвека принимали участие более трех тысяч человек. В период с 1991-го по 2000-й среди добровольцев был проведен опрос, в ходе которого они ответили на ряд вопросов, касающихся качества их сна и дневной сонливости. Кроме того, специальной для испытуемых была проведена позитронно-эмиссионная томография с использованием химического соединения Pittsburgh B (PiB). По словам ученых, такая мера была применена ради идентификации бета-амилоидных бляшек, которые являются признаком возникновения болезни Альцгеймера.

Читайте такжеПсихолог посоветовала, как получить сладкие сныОказалось, что у тех из волонтеров, которые жаловались на сонливость в дневное время, риск накопления таковых бляшек был почти втрое выше, нежели у остальных участников.

По мнению ученых, такие результаты объясняются тем, что дневная сонливость − результат плохого ночного сна, который в хронической форме способствует образованию бета-амилоидов через неизвестный пока механизм.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили опасность долгого сна, а также объяснили, что нужно есть для крепкого и здорового сна.