Осеннее равноденствие-2018: чем грозит каждому из знаков Зодиака и как обернуть себе на пользу

22 сентября 2018, 06:57

23 сентября Солнце переходит в зодиакальный знак Весов

Знаки Зодиака_астрология
Гороскоп на осеннее равноденствие-2018 для всех знаков Зодиака / rabstol.net

День осеннего равноденствия психологи часто называют отправной точкой осенней депрессии, врачи пугают ухудшением самочувствия, эзотерики, наоборот, твердят о прекрасных возможностях дня (распрощаться со старым, привлечь в жизнь что-то новое)… А что же нам пророчат астрологи?

День осеннего равноденствия в 2018 году выпал на воскресенье. 23 сентября день сравняется с ночью в 4:54 по киевскому времени. 

23 сентября Солнце переходит в зодиакальный знак Весов, который управляется Сатурном и Венерой. Венера отвечает за любовную сферу, однако астролог Влад Росс вступать в брак в этот период настоятельно не рекомендует.

"Не рекомендую вступать в брак 9-30 сентября, потому что Венера в Скорпионе может означать вдовство, то есть кто-то из супругов уйдет из жизни раньше, либо этот брак будут ждать какие-то экстремальные ситуации", – посоветовал астролог.

Гороскоп на 23 сентября – осеннее равноденствие – для всех знаков Зодиака

Весы – это гармония и рассудительность. Поэтому всем без исключения представителям зодиакального круга рекомендуется объективно оценить свою жизнь, похвалить себя за достижения и провести "работу над ошибками". А вот в любого рода авантюры ввязываться категорически не следует.

Овнам день лучше провести в кругу семьи. Займитесь чем-то креативным. Можно смело экспериментировать со внешностью, ведь день равноденствия отлично подходит для начала чего-то нового.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборотЕсли влюбленный Телец до сих пор не признался в своих чувствах – то как раз в этот день наступает наиболее благоприятный момент. Впрочем, можно и просто поделиться тем, что гнетет. Если какая-то старая тайна мешает жить – то самое время избавиться от нее.

Близнецам звезды советуют крепко держать себя в руках и максимально контролировать свои нервные всплески. Лучше переключиться на что-то новое. Тем более, что именно 23 сентября звезды обещают этому знаку некий новый этап – знакомство или увлечение – который окажет существенное влияние на их судьбу.

У Раков выходные получатся энергичными и бодрыми. Из-за лезущей со всех щелей энергии будет сложно сосредоточиться на работе, требующей усидчивости и кропотливости. Так что лучше заняться тем, что действительно интересно – ну, или быть максимально острожным, проверяя за собой результаты по два-три раза.

Львам стоит довериться своей интуиции. Однако не стоит спешить делиться своими подозрениями – без наличия твердых доказательств. Иначе есть риск спровоцировать ненужный скандал.

Девам лучше отдохнуть – но творчески, например, выкроив время опробовать новое хобби. И также как и Львам им лучше попридержать эмоции в узде. Сосредоточьтесь на созидании, а не на общении.

Читайте такжеОбряды на осеннее равноденствие-2018: как поймать удачу и привлечь побольше денегВесам стоит спланировать это воскресенье заранее – и максимального этого плана придерживаться. Иначе они рискуют погрязнуть в рутине или, погнавшись за двумя – а то и четырьмя – зайцами разом, не успеть сделать ничего путного.

Скорпионам стоит максимально расслабиться и поменьше обращать внимание на внешние раздражители. А вот спокойная задушевная беседа может принести весьма полезные плоды – если не сразу, то в ближайшем будущем.

Стрельцам стоит отказаться от принятия важных решений в этот день. Это день, когда стоит отпустить старые обиды – а вот новые отношения начинать не стоит. И если все же нужно заполнить какие-то бумаги или сделать расчеты, то лучше попросить потом кого-то со стороны проверить за вами.

У Козерога может наблюдаться упадок сил. К тому же он будет слишком остро реагировать на чужую критику. Из-за этого он рискует бросить большинство дел незаконченным. Однако впоследствии эти недоделки могут обернуться проблемами. Так что лучше браться только за важные дела – и доводить их до конца, поменьше обращая внимание на критиканов.

Водолеям лучше посвятить день генеральной уборке или разгребанию старых завалов. При этом стоит обратить внимание на случайные знакомства, если они выпали на этот день – не так уж они и случайны с точки зрения звезд, и могут весьма пригодиться в будущем.

Если у Рыб были какие-то важные планы – самое время приступать к их реализации. Звезды этих суток наиболее способствуют началу чего-то нового представителями этого знака. Из силы и концентрация на максимуме. В то же время стоит поберечь здоровье и быть осторожнее за рулем.

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гороскоп осеннее равноденствие
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