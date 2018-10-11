Осторожнее со здоровьем: астрологи рассказали, что нужно и что ни в коем случае нельзя делать 11 октября

Символ дня – дерево познания / rabstol.net

11 октября – четвертый лунный день. При этом Луна находится в знаке Скорпиона.

Символом дня выступает дерево познания – выбор между добром и злом. Поэтому астрологи советуют провести день в одиночестве, не работать в группах. Перед принятием любых решений их лучше хорошенько обдумать.

Из других советов – побольше петь и внимательно следить за своим здоровьем: обнаруженные заболевания могут оказаться крайне опасными. Сны чаще всего пророческие.

11 октября – что нужно делать:

прясть и распускать нитки;

погулять по лесу.

11 октября – что нельзя делать:

рвать цветы;

рубить деревья.

Примета дня: если запутались волосы – стоит пересмотреть свои планы и отказаться от задуманного.

Ранее астролог предупредил об опасностях 10-16 октября. Согласно астрологическому прогнозу, в этот период есть большой риск поскандалить или быть уволенным.

Кроме того, Влад Росс назвал три опасных периода октября и составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.